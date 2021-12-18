2021/12/18 | 14:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني باشرت الكوادر الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، اليوم السبت، بعمليات حفر البئر النفطي عمارة / ١٩ في حقل العمارة لصالح شركة نفط ميسان.وقال بيان لشركة الحفر العراقية، تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بعمليات حفر بئر نفطي جديد في ميسان المركز الخبري الوطني.

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