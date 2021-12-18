2021/12/18 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية توزيع كهرباء واسط، اليوم السبت، استنفار جهدها الهندسي منذ مساء امس الجمعة ضمن خطة وضعت لمواجهة موجة الامطار التي شهدتها محافظة واسط .وقال مديرها علي كاطع في حديث إذاعي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تستنفر جهدها الهندسي في واسط لمواجهة موجة الامطار المركز الخبري الوطني.

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