رأي نازل … رأي صاعد

2021/12/18 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل شيء في الحياة يقبل المساومة إلا المبادئ والأخلاق..كل شيء يصعد وينزل إلا الكلمة فهي ميثاق شرف ومبدأ، وأبداً مايلعن أصحاب المبادئ تلك الغايات التي تبررها الوسيلة..نعم تلك الغاية التي تقترن بمصالح شخصية ومنافع ذاتية تجعل الأوراق تختلط بحيث يصبح … Readmore

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