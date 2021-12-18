تفاصيل هجوم مسلح راح ضحيته مسؤول في الصحة بديالى

2021/12/18 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن مسلحون، السبت، هجوما على منزل مدير مستوصف طبي في قرية الوقف في محافظة ديالى.

وافاد مصدر امني لـNRT عربية، (18 كانون الاول 2021)، بان "مسلحين شنوا هجوما على منزل مدير مستوصف طبي في قرية الوقف في محافظة ديالى، ما ادى الى مقتله، ونجاة اربعة اخرين كانوا بالقرب من مكان الحادث".

واضاف، ان "المسلحين يشنون بين فترة واخرى هجمات متفرقة على مزارعين وفلاحين في مناطق متفرقة من المحافظة، وهذا ما دفع القوات الامنية الى تطبيق خطط امنية جديدة للحد من تلك الخروقات، متمثلة بنصب كاميرات حرارية وابراج مراقبة، كون المساحة التي يستهدفها المسلحون كبيرة وتحتاج الى جهد امني مكثف".

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