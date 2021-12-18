البطريركية الكلدانية في العراق تدعو لاقامة يوم صيام وصلاة من اجل انفراج الازمة السياسية الحالية

2021/12/18 | 14:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت البطريركية الكلدانية الى يوم صيام وصلاة لاستقرار الأوضاع في العراق، وإنفراج الأزمة التي خلَّفتها الانتخابات التشريعية.وذكر إعلام البطريركية في بيان له، اليوم السبت (18 كانون الاول 2021)، أن “غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو دعا جميع مؤمني الكنيسة … Readmore

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