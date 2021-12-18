العمليات: القوات العراقية نجحت بـ ’تحصين الحدود’ مع سوريا بنسبة 80%

2021/12/18 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، السبت، تحصين 80% من الحدود مع سوريا.

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وقال الشمري في تصريح لـ "روسيا اليوم" تابعه "ناس"، (18 كانون الأول 2021)، إن "الحدود مع سوريا حصنت بنسبة 80%، والقوات العراقية تعمل على تحصينها 100% لمنع أي عمليات تسلل للإرهابيين أو المهربين".

وأضاف، أن "الحدود مؤمنة من خلال القوات المتواجدة فيها والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة والخنادق التي حفرت".

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