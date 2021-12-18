روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة ضدها

2021/12/18 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم السبت، بفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة ضدها.

وقالت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، إنه "تحت ذرائع واهية أعلنت ​الحكومة البريطانية​ في آب 2021 عن فرض قيود شخصية على 7 مواطنين روس، بموجب نظام العقوبات الوطني، بسبب مسؤوليتهم المباشرة في قضية التسميم المعارض ​أليكسي نافالني​".

وأضافت أن "روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم آخر ضد موسكو، لا أساس له من قبل لندن، وتأكيدا عمليا على نية الحكومة البريطانية مواصلة اتباع مسار هدام في الشؤون الثنائية"، لافتة إلى أن "تلك الخطوة تأتي ردا على الأعمال غير الودية للندن، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات شخصية على عدد متناسب من الممثلين البريطانيين، المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا".

وأشارت زاخروفا إلى أن "روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية، عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي، على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين الدولتين، إلى مسار بناء"، داعية القيادة البريطانية "مرة أخرى إلى التخلي عن خط المواجهة، فيما يتعلق ببلدنا، ولن تبقى أي خطوات غير ودية دون رد مناسب".

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