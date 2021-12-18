"خطأ" يتسبب بمقتل منتسب بقيادة شرطة كركوك على يد إبنه!

2021/12/18 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

تسبب خطأ، اليوم السبت، بمقتل منتسب في شرطة كركوك، على يد ابنه، في المحافظة.

وقال مصدر امني، لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الابن قتل والده بالخطأ في منطقة 1 حزيران، مشيرا الى ان الاب منتسب في قيادة شرطة كركوك".

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