العشرات يتظاهرون امام منزل الصدر في الحنانة

2021/12/18 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تجمهر العشرات امام منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف الاشرف ، اليوم السبت ، مطالبين بانصاف ابنائهم من طلبة الدراسات العليا والاولية والسادس الاعدادي والخريجين وموظفي الاجور اليومية قراء المقاييس في وزارة الكهرباء .وطالب بعض الاهالي بتدخل الصدر لمنح قرار اجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الصف السادس الاعدادي ، فيما طالب اخرون بمنح قرار الدور التكميلي لطلبة الدراسات العليا ، .و دعت مجموعات اخرى بانصاف قراء المقاييس وتثبيتهم على ملاك وزارة الكهرباء./انتهى5

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