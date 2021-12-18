2021/12/18 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن ضبط نصف مليون علبة دواء مهربة في العاصمة بغداد.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات استخبارية بخصوص عمليات تهريب الدواء؛ شرعت مفارز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع الفرق الصحية بإجراء جولات تفتيشية على المذاخر والمكاتب الدوائية في …

ظهرت المقالة الأمن الوطني يضبط نصف مليون علبة دواء مهربة في بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يضبط نصف مليون علبة دواء مهربة في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يضبط نصف مليون علبة دواء مهربة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).