لندن تستبعد التدخل العسكري في حال غزت روسيا لأوكرانيا

2021/12/18 | 15:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس لمجلة سبيكتيتور أنه من المستبعد أن ترسل بريطانيا وحلفاؤها قوات للتدخل إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.حذرت بريطانيا ودول مجموعة السبع الأخرى هذا الأسبوع موسكو من “عواقب وخيمة” إذا غزت أوكرانيا لكن رئيس الوزراء … Readmore

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