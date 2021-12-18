انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر تحت عنوان

2021/12/18 | 15:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: بدأت فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، اليوم السبت، تحت عنوان "تغير المُناخ..التحديات والمواجهة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.ويناقش …

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