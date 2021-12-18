شاهد بالصور.. احياء ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء(ع) في كربلاء

2021/12/18 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: قاسم العميدي

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