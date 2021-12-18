2021/12/18 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُقدر عدد قُراء مقاييس الكهرباء المتعاقدين مع وزارة الكهرباء بنحو 8000 شخص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لقراء المقاييس امام منزل مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لقراء المقاييس امام منزل مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).