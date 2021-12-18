وزير ألماني: خط “نورد ستريم 2” سيتأثر بأي هجوم روسي على أوكرانيا

2021/12/18 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى وزير الاقتصاد الألماني الجديد، روبرت هابيك، انفتاحاً تجاه التفكير في العواقب على مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” حال شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا.

وقال الوزير، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونغ”، فيما يتعلق بتصريح التشغيل المعلق لخط الأنابيب، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، إن الوكالة الاتحادية للشبكات ستتخذ القرار وفقاً للقانون.

وأضاف: “السؤال الآخر هو ماذا سيحدث إذا استمرت روسيا في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وتصاعد الموقف؟”، مشيراً إلى أن أي عدوان عسكري آخر لا يمكن أن يبقى دون عواقب وخيمة.

وكان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس عارض ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل “نورد ستريم 2” بمساعي التهدئة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال شولتس عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “بالنسبة لخط نورد ستريم 2، يتعلق الأمر بمشروع اقتصادي خاص”، مضيفاً أنه من أجل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز، يتعين توضيح التوافق مع القانون الأوروبي.

وقال المستشار: “ستقرر ذلك هيئة في ألمانيا، بعيداً عن السياسة تماماً”، مشيراً إلى أن هذه “قضية مختلفة” عن المساعي الراهنة للحيلولة دون انتهاك الحدود الأوكرانية.

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