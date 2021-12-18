مسؤول ايراني يعلق حول ضياع ذاكرة كاميرة داخل منشأة كرج النووية

2021/12/18 | 15:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مسؤول في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على ما ذكره رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول فقدان ذاكرة إحدى كاميرات الوكالة في منشأة كرج النووية الواقعة غرب العاصمة طهران.وقال المسؤول الإيراني لوكالة أنباء “نور نيوز” التابعة … Readmore

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