تركيا تعتزم رفع التبادل التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار ودعمها بلقاح كورونا

2021/12/18 | 15:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عوم بلاده رفع التبادل التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار، فيما كشف عن التخطيط لإرسال 15 مليون جرعة لقاح كورونا إلى إفريقيا في الفترة المقبلة.وقال أردوغان في كلمته خلال قمة الشراكة التركية – الإفريقية المنعقدة في إسطنبول، ان “تركيا لم تدِر ظهرها لإفريقيا وشعوب …

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