2021/12/18 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على 3 متهمين بينهم أمرأة وضبط بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة واسلحة نارية في البصرة.وذكرت وكالة الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 5 متهمين بينهم امرأة بحوزتهم مخدرات واسلحة بالانبار والبصرة المركز الخبري الوطني.

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