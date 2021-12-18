أندية الدوري الإنجليزي واجتماع طارئ الاثنين

2021/12/18 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت وسائل إعلام بريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي ستعقد الاثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل 9 مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى في عدة أندية.وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني […]

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