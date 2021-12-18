الإطاحة بعصابة مخدرات بينهم امرأة في البصرة

2021/12/18 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قبضة مكافحة المخدرات-----------------------بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات ( البصرة ) يلقي القبض على ( 3 ) متهمين بينهم امرأة وضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وأسلحة نارية نوع بندقية كلاشنكوف ومسدس . وتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل----------------------لا للمخدرات

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