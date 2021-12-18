للاشراف على انسحاب قوات التحالف.. وفد أمني رفيع يصل 'عين الأسد'

2021/12/18 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني رفيع، اليوم السبت، إلى قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي، في محافظة الانبار غربي العراق.

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