تويوتا تعلن مزيداً من التخفيضات في عمليات الإنتاج

2021/12/18 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعتزم شركة تويوتا إجراء مزيد من التخفيضات في الإنتاج في مصانعها في اليابان الشهر الجاري، لأن الشركة المصنعة للسيارات تواجه صعوبات في الحصول على مكونات ومشاكل لوجستية محلية، بحسب بيان للشركة.

وقالت الشبكة إن تويوتا تتوقع الآن أن تشمل عمليات تعليق الانتاج 22 ألف وحدة إنتاج في الشهر الجاري بارتفاع بواقع 14 ألف وحدة عن توقعات سابقة.

كانت الشركة قد قالت إنها بصدد توسيع عمليات إغلاق مصانع في اليابان في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

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