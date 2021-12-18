ذي قار تعلن خلوها من وفيات وإصابات كورونا

2021/12/18 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر طبي في ذي قار، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال المصدر ان “نتائج التحليل المختبري لم تسجل أية اصابة بكورونا أو وفيات اليوم، فضلا عن شفاء 3 مصابين بالفيروس”، مبينا ان “عدد الفحوصات التي اجريت لأشخاص مشتبه بإصابتهم بلغت137 فحصا”.واضاف ان […]

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