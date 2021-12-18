المنافذ تروي تفاصيل الإطاحة بداعشي في ميناء ام قصر

2021/12/18 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم السبت، عن تفاصيل اعتقال إرهابي ينتمي الى تنظيم داعش في ميناء ام قصر الجنوبي في البصرة مطلوب للأجهزة الأمنية.وقال الوائلي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "توجيهاتنا بتكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على تخريج البضائع والتدقيق الامني للاشخاص المتواجدين داخل منافذنا الحدودية تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بناء على المعلومات الواردة من شعبة التراخيص والاستخبارات حول وجود متهم يعمل سائق شاحنة ورد اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء المنتمين الى تنظيم داعش الارهابي".

واضاف، ان "لجنة شكلت برئاسة ضابط استخبارات المنفذ وامر قوة حماية المنفذ وممثل من المدونة الدولية وبالتنسيق مع استخبارات القوة البحرية، وتم القاء القبض عليه وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى مركز شرطة ميناء ام قصر لعرض الموضوع امام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة وارسالة الى جهة الطلب".

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