أمطار غزيرة تغرق شوارع ناحية شيخ سعد في واسط (فيديو)

2021/12/18 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بسقوط أمطار غزيرة على ناحية شيخ سعد في محافظة واسط.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "أمطاراً غزيرة سقطت على ناحية شيخ سعد في محافظة واسط".

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