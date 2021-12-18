“واتساب”.. ميزة جديدة للمشرفين على المجموعات

2021/12/18 | 16:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات يعتزم تطبيق “واتساب” للتواصل الفوري، طرح ميزة جديدة تفيد المشرفين على المجموعات.وقال موقع “لايف مينت”، ان واتساب يختبر حاليا عددا كبيرا من الميزات الجديدة، بينها تحديث مثير للاهتمام من شأنه أن يسمح لمدراء المجموعة بحذف رسائل جميع الأعضاء.ويختبر التطبيق الخاصية بشكل داخلي، وقد يطرحها قريبا للعموم ضمن الإصدار 2.22.1.1، اذ …

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ميزة جديدة للمشرفين على المجموعات أولاً على النور نيوز.

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