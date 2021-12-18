قطر ثالثا بمونديال العرب بركلات الترجيح على حساب مصر

2021/12/18 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فاز منتخب قطر بالمركز الثالث في مونديال العرب الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة بفوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 4.واستمر التعادل السلبي طيل 90 دقيقة لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين لم تتغير من خلالهما النتيجة ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح لتحسم النتيجة لمصلحة المنتخب القطري الذي سجل خمس ركلات من أصل ست بينما سجل منتخب مصر اربع ركلات فقط ليفوز قطر بالمركز الثالث بينما حل مصر رابعا./انتهى

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