شركة الحفر العراقية تباشر بعمليات حفر بئر نفطي جديد في ميسان

2021/12/18 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت الكوادر الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية اليوم السبت بعمليات حفر البئر النفطي عمارة / ١٩ في حقل العمارة لصالح شركة نفط ميسان.وذكر اعلام الشركة ان عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC 23 ذي القدرة الحصانية 2000 HP والعمق المخطط للبئر ٣٢٩٠ مترا لتكوين المشرف ./ انتهى

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