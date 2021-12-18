الصحة تسجل 182 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 480 شخصاً للشفاء

2021/12/18 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها “سجلت 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 480 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 9 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “مجموع الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ 15581 شخصاً ”.

وسجل العراق أمس 357 إصابة جديدة بكورونا، قابلتها 12 حالة وفاة.

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