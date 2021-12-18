دراسة جديدة: الماريجوانا تساعد أطفالكم المصابين بالتوحد.. كيف؟

2021/12/18 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين في CNN، يكشف عن العلاقة بين التوحّد وفوائد الماريجوانا الطبية على الدماغ

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