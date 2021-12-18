"الاستلقاء والاستمتاع".. مشرع هندي يعتذر بعد "نصيحة" لضحايا الاغتصاب

2021/12/18 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مشرع هندي اعتذارا بعد اطلاقه مزحة بشأن الاغتصاب أثارت غضبا واسعا عندما دعا الضحايا إلى "الاستلقاء والاستمتاع به" عندما لا يكون هناك مفر منه.

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