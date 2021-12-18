يوميات نصراوي: الشتيمة نفسها في واشنطن وفي موسكو - نبيل عودة

2021/12/18 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة حدثني عجوز أمريكي عاصر فترة الرئيس السابق ايزنهاور، وكان من رجال النظام الأمريكي في فترة ايزنهاور، وقد حدث في وقته هبوط للتوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، ووصل الأمر الى دعوة الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف لزيارة الولايات المتحدة، ونفذت الزيارة باهتمام عالمي فائق النظير وتوقعات ان تتوقف الحب الباردة، وينفتح العالم امام علاقات بلا نزاع وصراع.



حقا أحدثت الزيارة انفتاحا هاما ......





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