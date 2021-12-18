2021/12/18 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الأول 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 480 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 9 مصابين خلال المدة المذكورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي منخفض في العراق: 182 إصابة فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي منخفض في العراق: 182 إصابة فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).