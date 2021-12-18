2021/12/18 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

ظهرت المقالة كورونا في العراق..



9 وفيات و182 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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