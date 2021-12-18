الكشف عن تفاصيل إعتقال عنصر من داعش في أم قصر الجنوبي

2021/12/18 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن تفاصيل إعتقال عنصر من داعش في ميناء أم قصر الجنوبي.وأوضحت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي، من القاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وذلك بعد تشكيل …

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