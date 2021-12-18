2021/12/18 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مصدر حكومي مطلع، السبت، عن توقف عمليات البحث عن مختطفي بحيرة حمرين في اقصى شمال شرق ديالى.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "عمليات البحث الميدانية من قبل قوات امنية مشتركة في 9 مناطق في عمق بحيرة حمرين من الجهة الشرقية والغربية لكشف مصير 4 مختطفين بينهم ضابط برتبة عقيد توقفت بالوقت الحالي بعد مرور 4 ايام على حادثة الخطف".واضاف المصدر، ان "كل المناطق التي يشتبه بوجود المختطفين فيها تم تمشيطها ميدانيا"، مؤكدا بان "التوقعات بانهم ربما نقلوا الى صلاح الدين او مناطق اخرى محاذية من خلال تلال حمرين الوعرة للهروب من ضغط العمليات العسكرية".واشار الى انه "حتى اللحظة لايوجد اي شيء يظهر حقيقة مصير المخطوفين الاربعة وما نشر عن استشهاد احدهم وهو ضابط برتبة عقيد لايوجد اي دليل ملموس عليه سواء صورة او فيديو"، مؤكدا بانه "القوات الامنية تتعامل مع المخطوفين بانهم احياء وهم محتجزون في مكان ما لدى مسلحي داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف عمليات البحث عن مختطفي "بحيرة حمرين".. هذا مصيرهم- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف عمليات البحث عن مختطفي "بحيرة حمرين".. هذا مصيرهم- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).