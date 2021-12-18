2021/12/18 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصل الفنان المصري محمد رمضان تصريحاته المثيرة للجدل، حيث علق على صفحته بموقع “أنستقرام” مبررا تدخينه للشيشة خلال لقاء تلفزيوني.وتعرض رمضان لتعليقات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر الأسبوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد رمضان يبرر “واقعة الشيشة” ساخرا: “عشان أرص الكلام” المركز الخبري الوطني.

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