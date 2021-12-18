القوات الحكومية الإثيوبية تستعيد مدناً من متمردي تيغراي

2021/12/18 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم السبت، استعادة مدن عدة من متمردي تيغراي في شمال البلاد الذي يشهد نزاعاً مستمراً منذ أكثر من عام، أودى بحياة آلاف الأشخاص.

وتقود حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد هجوما مضادا منذ أسابيع، لاستعادة أراض من متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتلها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وذكرت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، اليوم السبت، أن القوات نجحت في السيطرة بشكل كامل على مدن سانكا وسيرينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو".

وأضافت في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك: "قواتنا المتحالفة تلاحق قوات العدو التي أفلتت من التدمير وهربت".

واستولى المتمردون الأحد الماضي، مرة أخرى على مدينة لاليبيلا الرمزية التي تضم أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بعد أحد عشر يوماً من إعلان الحكومة أنها استعادت السيطرة عليها.

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