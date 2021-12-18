2021/12/18 | 16:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I0xK1uoxhjw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجات عشائرية أمام منزل الشابة مريم الركابي لمحاسبة الشخص الذي شوهها بالتيزاب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتجاجات عشائرية أمام منزل الشابة مريم الركابي لمحاسبة الشخص الذي شوهها بالتيزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).