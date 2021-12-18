2021/12/18 | 16:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار التنسيقي: بغداد عاصمة اسلامية ونرفض حفلات السندباد لاند هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/18 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي: بغداد عاصمة اسلامية ونرفض حفلات السندباد لاند) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي: بغداد عاصمة اسلامية ونرفض حفلات السندباد لاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).