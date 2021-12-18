2021/12/18 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "البحر في أحشائه الدر كامن"، بهذه الكلمات وصف الشاعر حافظ إبراهيم اللغة العربية في إحدى قصائده التي يستذكرها الناطقون بهذه اللغة في اليوم العالمي للغة "الضاد"

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