2021/12/18 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الوزير الألماني في عدد الأحد لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" إنه "لا يمكن أن يحدث أي عمل عسكري جديد من دون عواقب وخيمة".وأضاف ردا على سؤال عن خط أنابيب الغاز "يجب عدم استبعاد أي شيء" في حال "انتهاك جديد لوحدة أراضي" أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهديد ألماني بإغلاق "نورد ستريم2" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهديد ألماني بإغلاق "نورد ستريم2" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).