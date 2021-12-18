النفط العراقية تبدأ عمليات حفر بئر جديد في العمارة

2021/12/18 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شركة الحفر العراقية، السبت، البدء بحفر بئر نفطي جديد في حقل العمارة.

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واكد مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 كانون الأول 2021)، ان "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة باشرت اليوم بعمليات حفر البئر النفطي عمارة / ١٩ في حقل العمارة لصالح شركة نفط ميسان".

وقال عبد الكريم ان "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC 23 ذي القدرة والعمق المخطط له لحفر البئر، مشيرا ان البئر يقع ضمن تكوين المشرف ، حيث تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الحفر ضمن العقد المبرم بين الشركة والجهات المعنية في شركة نفط ميسان".

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