المجمع الفقهي وجمع من الناس يؤدون صلاة الاستسقاء في الأعظمية

2021/12/18 | 16:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، بحضور جمع من الناس، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء في باحة جامع الامام الأعظم ابي حنيفة النعمان.وشارك في صلاة الاستسقاء الدكتور أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي، فضلا عن جمع غفير من الناس وعدد من العلماء والمشايخ، والتي أقيمت بسبب انحباس المطر الذي يشهده …

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