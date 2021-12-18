بعد وصوله لمرحلة النضوب.. الامطار لم تسعف في انقاذ أكبر سدود ديالى

2021/12/18 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم السبت، ان الأمطار لم تسهم في انقاذ أكبر سدود ديالى بعد وصوله لمرحلة النضوب.

وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "معدلات هطول الامطار ضمن حوض حمرين ومنحدراته كانت محدودة للغاية وبددت امال الاف من المزارعين في خلق سيول جارفة تنهمر صوب بحيرة سد حمرين أكبر خزين للمياه في ديالى".

واضاف ان "الامطار لم تسعف في انقاذ أكبر سدود ديالى في اشارة منه الى سد حمرين بعد وصوله الى مرحلة النضوب خاصة مع انحسار خزينه المائي بنسبة تجاوزت الـ 90% ".

وأوضح الزركوشي ان "هذا الامر يعني أن المحافظة مقبلة على كارثة لامحالة في الصيف القادمة إذا لم تكن هناك زيادة حقيقية في خزين المياه تساعد على الاقل تامين مياه الشرب وانقاذ ما تبقى من البساتين الزراعية"، مشيراً إلى ان "الأمل مازال قائماً بموجات امطار قادمة في الاسابيع المقبلة ربما تقلب الموازين وتعيد التفاؤل بتأمين جزء من احتياجات الاهالي خلال الموسم المقبل".

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