شاب يقتل والده عن طريق الخطا

2021/12/18 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني في كركوك عن قيام شاب بقتل والده عن طريق الخطأ بعد لعبه بسلاحه .وقال المصدر ان مفوضا فارق الحياة بعد ان اصيب برصاصة في راسه اثناء لعب ابنه بسلاحه الخاص بحي واحد حزيران جنوب كركوك ./انتهى

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