المباشرة بصيانة وترميم بناية البارود خانة التراثية في الموصل

2021/12/18 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النوصل /نينا /اعلن مفتش اثار وتراث نينوى علي حازم ذنون عن الشروع بصيانة وترميم بناية البار ود خانة التراثية بدعم من قبل منظمة ( ALIPH ) الدولية وبالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي في جامعة الموصل"وقال ذنون في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان " دائرة مفتشية آثار وتراث نينوى باشرت بالمرحلة الاولى لمشروع صيانة وتطوير بناية ( البارود خانة ) التراثية "واضاف ذنون ان" البناية هي من المباني العسكرية الفريدة من نوعها التي يرجع تاريخها الى الفترة العثمانية والتي شيدت سنة ١٨٤٣م ، وتاتي اهميتها ايضا لارتباطها بالسور الاثري لمدينة الموصل القديمة والذي لازال شاخصا للعيان.واشار ذنون الى ان المفتشية اقترحت تحويلها الى متحف يضم العديد من المقتنيات والاسلحة القديمة التي تعود الى تلك الفترة ."/انتهى

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