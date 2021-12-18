محاولات فاشلة للهروب من يد الأمن الوطني

2021/12/18 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

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يعد جهاز الأمن الوطني أحد الاركان الاساسية لمنظومة الحفاظ على الامن في البلاد، ويرتكز عمله على استثمار الجهد الشعبي والانفتاح على المواطنين، رافعا شعار كن جزءاً من أمن الوطن

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