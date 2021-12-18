البريمرليغ.. خسارة مباراة أخرى وتوضيح حول مباريات الأحد 

2021/12/18 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أستون فيلا أنه ليس لديه ما يكفي من لاعبين لتشكيل فريق بعد إصابة خمسة آخرين من لاعبيه بكوفيد-19، بحسب ما أوردت تقارير في وقت مبكر، السبت.

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