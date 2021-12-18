الصدر يعاقب ثلاثة أشخاص من التيار.. ويوجه طلبا للحكومة

2021/12/18 | 17:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، اشد العقوبات بحق 3 اشخاص لوجود شبهات فساد مرتبطة بهم.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (18 كانون الاول 2021)، انه "تجسيدا لمشروع الاصلاح الذي يرعاه الصدر ومحاربة لافة الفساد التي تنخر بالبلد دعا الحكومة لفتح تحقيق عادل وشفاف حول وجود شبهات ترتبط بـ 3 اشخاص، حيث انزل بهم اشد العقوبات".

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